Biden will Einreisesperren für Europäer nicht aufheben

Nachrichtenarchiv - 19.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA gibt es Verwirrung darüber, ob die Corona-Einreisesperren für Reisende aus weiten Teilen Europas fallen oder nicht. Der scheidende Präsident Trump hat verfügt, dass ab dem 26. Januar Reisende aus dem Schengen-Raum, aus Großbritannien, Irland sowie aus Brasilien mit einem negativen Corona-Test einreisen können. Der neue Präsident Biden ließ aber kurz darauf mitteilten, dass er an den Einreisesperren festhalten will. Biden wird morgen offiziell ins Amt eingeführt.

