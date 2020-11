Biden will das Land einen statt zu spalten

Nachrichtenarchiv - 08.11.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der gewählte US-Präsident Biden will auf die Anhänger des unterlegenen Amtsinhabers Trump zugehen. "Ich verspreche, ein Präsident zu sein, der danach strebt, nicht zu spalten, sondern zu einen", sagte er in einer umjubelten Rede in seinem Wohnort Wilmington im Bundesstaat Delaware. Trumps Anhänger bat er, ihm eine Chance zu geben. Als erstes großes Vorhaben nannte Biden den Kampf gegen die Corona-Pandemie. Morgen will er dafür ein Experten-Gremium einsetzen. Vor Biden hatte seine künftige Stellvertreterin Kamala Harris gesprochen. Sie dankte den US-Wählern dafür, einen - so wörtlich "neuen Tag für Amerika" eingeläutet zu haben. Der Demokrat Biden hat laut Berechnungen der großen US-Fernsehsender die Präsidentenwahl gewonnen. Trump will sich aber nicht mit der Niederlage abfinden. Seine Anwälte haben in mehreren Bundesstaaten juristische Schritte eingeleitet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2020 12:00 Uhr