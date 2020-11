Biden will bei Sieg Klimaabkommen wieder beitreten

Washington: Präsidentschaftskandidat Biden hat sich angesichts der jüngsten Zwischenstände in einer Rede zuversichtlich gezeigt. "Wir glauben, dass wir die Sieger sein werden, wenn die Stimmenauszählung beendet ist", sagte er in seiner Heimatstadt Wilmington im Bundesstaat Delaware wörtlich. Im Falle seines Wahlsiegs kündigte er an, den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen bereits am ersten Amtstag rückgängig zu machen. - Amtsinhaber Trump versucht unterdessen in mehreren Bundesstaaten, gerichtlich Einfluss auf die Stimmenauszählung zu nehmen. Unter anderem fordern die Republikaner, die Auszählung in Pennsylvania und Michigan auszusetzen, bis ihre Wahlbeobachter besseren Zugang zu dem Verfahren bekommen. In Winsconsin soll nach ihrem Willen komplett neu ausgezählt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2020 06:00 Uhr