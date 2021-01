Biden will bei Amtsantritt erste Vorhaben umsetzen

Nachrichtenarchiv - 17.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der künftige US-Präsident Biden will direkt nach seinem Amtsantritt rund ein Dutzend Maßnahmen per Verordnung umsetzen und damit auch mehrere Entscheidungen seines Vorgängers Trump rückgängig machen. So will er laut seinem Staabschef die USA zurück ins Pariser Klimaabkommen führen und das Einreiseverbot für Menschen aus muslimisch geprägten Ländern aufheben. Außerdem plant Biden eine Reihe von Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Die Amtsübergabe ist nächsten Mittwoch.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.01.2021 01:00 Uhr