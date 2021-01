Biden will Abrüstungsvertrag mit Russland verlängern

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der neue US-Präsident Biden hält am letzten großen Abrüstungsvertrag mit Russland fest. Wie eine Sprecherin des Weißen Hauses mitteilte, streben die USA eine Verlängerung um fünf Jahre an - ebenso wie Russland. Der Vertrag, der die atomaren Arsenale beider Länder begrenzt, wäre in gut zwei Wochen ausgelaufen. Bidens Vorgänger Trump hatte sich mit Moskau nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.01.2021 02:00 Uhr