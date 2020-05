Biden weist Missbrauchsvorwürfe zurück

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Biden hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe eine frühere Mitarbeiterin vor 27 Jahren sexuell missbraucht. In einer schriftlichen Stellungnahme schreibt er, es sei nie ein Übergriff passiert. Frauen verdienten es, mit Respekt behandelt zu werden. Die Medien sollten genau prüfen, ob es Ungereimtheiten in den Anschuldigungen gegen ihn gibt. Bidens ehemalige Mitarbeiterin hatte ihre Vorwürfe vor einigen Wochen in einem Podcast geäußert und seither nach und nach neue Details der angeblichen Tat veröffentlicht. Biden will für die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl im Herbst gegen Präsident Trump antreten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 14:15 Uhr