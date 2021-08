Biden warnt vor unmittelbar bevorstehendem Anschlag in Kabul

Nachrichtenarchiv - 28.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat vor einem drohenden Anschlag am Flughafen von Kabul gewarnt. Kommandeure hätten ihn informiert, dass ein Angriff höchstwahrscheinlich in den nächsten 24 bis 36 Stunden bevorsteht, sagte Biden. Das Militär sei angewiesen, alle Schritte zu unternehmen, um die Soldatinnen und Soldaten zu schützen. Heute hatten die USA mit dem Abzug ihrer Truppen vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt begonnen. Bis Dienstag wollen sie ihn abschließen und damit ihren Afghanistan-Einsatz beenden. In der Zwischenzeit wird das US-Militär laut Verteidigungsministerium noch westliche Staatsbürger und frühere afghanische Mitarbeiter ausfliegen. Über den Vergeltungsschlag gegen Mitglieder der Terrormiliz "Islamischer Staat" sagte Biden, dieser Angriff sei nicht der letzte gewesen. Bei dem Drohnenangriff waren nach Angaben des amerikanischen Militärs zwei ranghohe Vertreter des IS getötet worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2021 23:00 Uhr