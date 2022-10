Biden warnt vor russischem Atombombeneinsatz

WIrtschaftsweise Grimm dämpft Erwartungen an Gaspreisdeckel

Berlin: Die Vorsitzende der Gas-Expertenkommission, Veronika Grimm, hat vor zu großen Erwartungen an die geplante Gaspreisbremse gewarnt. Weil in Zukunft russisches Pipeline-Gas mit Flüssiggas ersetzt werde, werde der Gaspreis auch mit einer Deckelung deutlich höher bleiben als vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Grimm betonte in den Funke-Medien, Sparanreize sollten bei einer Gaspreisbremse erhalten bleiben. In dem Zusammenhang brachte Grimm auch eine Einmalzahlung als probate Maßnahme ins Gespräch, statt den Gaspreis um einen bestimmten Prozentsatz zu senken. Grimm und ihre Kommission erarbeiten zurzeit ein Konzept für die Bundesregierung zum Gaspreisdeckel. Bislang ist die Rede davon, das mit Geld aus einem sogenannten 200-Milliarden-Euro Abwehrschirm ein noch zu definierender Basisverbrauch bei Gas staatlich subventioniert werden soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2022 06:00 Uhr