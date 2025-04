Biden warnt vor anhaltender Spaltung der USA

Washington: Der ehemalige US-Präsident Biden hat in seiner ersten größeren Rede seit dem Ausscheiden aus dem Weißen Haus vor einer tiefen Spaltung des Landes gewarnt. So könne man nicht weitermachen; er sei schon lange dabei, aber so gespalten seien die Vereinigten Staaten noch nie gewesen, sagte der 82-jährige Demokrat in Chicago. Er kritisierte die Politik seines Nachfolgers Trump scharf: Es sei geradezu atemberaubend, wie viel Schaden die derzeitige Regierung in weniger als 100 Tagen angerichtet und wie viel sie zerstört habe. Biden hielt die mit Spannung erwartete Rede bei der Rentenbehörde Social Security. Dabei prangerte er insbesondere die massiven Kürzungen dort an. Die Social Security zahlt jährlich Leistungen an über 70 Millionen ältere und behinderte Amerikaner aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2025 07:00 Uhr