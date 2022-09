Biden warnt Russland vor Einsatz von Atomwaffen

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: US-Präsident Biden hat Russland vor einem Krieg mit Atomwaffen gewarnt. In der Generaldebatte der UN-Vollversammlung sagte Biden, ein nuklearer Krieg könne nicht gewonnen und dürfe niemals geführt werden. Russlands Drohungen seien unverantwortlich. Zugleich verurteilte der US-Präsident den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: Moskau wolle einen souveränen Staat von der Landkarte tilgen. Die geplanten „Scheinreferenden“ in besetzten Gebieten der Ukraine verletzen laut Biden eklatant die UN-Charta. Scharfe Kritik übte er auch an der Teilmobilmachung im Krieg. Putin hatte heute Früh erklärt, dass rund 300.000 Reservisten zur Verstärkung der russischen Kräfte in die Ukraine entsandt werden sollen. In mehreren russischen Städten kam es daraufhin zu Protesten: Nach Angaben von Aktivisten wurden in mindestens 24 Städten mehr als 400 Menschen festgenommen. In anderen Quellen ist von 100 die Rede. AFP-Reporter bestätigten, dass es in Moskau und in St. Petersburg zu Festnahmen kam.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2022 19:45 Uhr