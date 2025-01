Biden warnt in Abschiedsrede vor Oligarchie in Amerika

Washington: Zum Abschied aus dem Amt hat US-Präsident Biden die Amerikaner vor dem Aufkommen einer bedrohlichen Oligarchie im Land gewarnt. In einer Ansprache an die Nation aus dem Oval Office im Weißen Haus sagte Biden, große Sorgen bereiteten ihm "die gefährliche Machtkonzentration in den Händen einiger weniger extrem reicher Menschen - und die gefährlichen Folgen, wenn ihr Machtmissbrauch unkontrolliert bleibt". Der Demokrat beklagte, in Amerika entwickele sich eine Oligarchie extremen Reichtums, extremer Macht und extremen Einflusses, die Grundrechte, Freiheiten und Gerechtigkeit im Land bedrohe - und damit die Demokratie an sich.

