Biden wandelt 37 Todesurteile in lebenslange Haftstrafen um

Washington: Vier Wochen vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Biden 37 Todesstrafen in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Er will damit verhindern, dass die Verurteilten nach dem Amtsantritt von Donald Trump doch noch hingerichtet werden. Biden machte klar, dass er die Taten der Gefangenen verurteilt. Er sei aber überzeugt, dass der Staat die Todesstrafe nicht anwenden solle. Drei zum Tode Verurteilte sind von Bidens Entscheidung ausgenommen. Sie sitzen wegen Terrorismus oder Massenmorden in der Todeszelle. Unter ihnen ist auch der 31-jährige Mann, der 2013 beim Anschlag auf den Boston-Marathon drei Menschen tötete.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2024 15:00 Uhr