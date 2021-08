Biden verteidigt Truppenabzug aus Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 11.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat den weitgehenden Abzug internationaler Truppen aus Afghanistan verteidigt. Die afghanischen Streitkräfte seien den Taliban militärisch überlegen, aber sie müssten auch kämpfen wollen, sagte Biden in Washington und appellierte an die poiltische Führung in Kabul, an einem Strang zu ziehen. Die radikalislamischen Taliban haben bei ihrem Vormarsch in Afghanistan innerhalb weniger Tage acht Provinzhauptstädte erobert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.08.2021 02:00 Uhr