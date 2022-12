Biden verteidigt sich gegen europäische Kritik

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesinnenministerin Faeser weist Unionskritik zurück

München: Bundesinnenministerin Faeser hat Kritik der Union in der Migrationspolitik zurückgewiesen. Im Interview mit dem BR appellierte sie an CDU und CSU, auf die Forderungen der Wirtschaft nach mehr Fachkräften zu hören. Wörtlich sagte Faeser: "Ich verstehe die Union an der Stelle nicht." Der Bundestag soll heute ein sogenanntes "Chancenaufenthaltsrecht" für Geduldete beschließen. Faeser will zudem Einbürgerungen nach fünf statt acht Jahren ermöglichen. Die Union sieht diese Vorhaben skeptisch. Faeser zeigte im BR-Interview auch Unverständnis, was Kritik an einer fehlenden Rückführungsoffensive betrifft. Sie habe in einem Jahr mehr gemacht als manch einer ihrer Vorgänger. Bei der heute zu Ende gehenden Innenministerkonferenz in München hat die SPD-Politikerin den Kommunen erneut Immobilien des Bundes angeboten, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Warnungen der Kommunen, sie seien am Limit, nimmt sie nach eigenen Worten ernst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2022 06:00 Uhr