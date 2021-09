Biden verteidigt Abzug aus Afghanistan

In New Orleans gilt eine nächtliche Ausgangsperre

New Orleans: Wegen der Verwüstungen durch Hurrikan Ida gilt in der Großstadt am Mississippi eine nächtliche Ausgangssperre. Laut der Bürgermeisterin von New Orleans gilt die Beschränkung zwischen 20 Uhr am Abend und 6 Uhr am Morgen. Die Polizei begründete den Schritt mit der öffentlichen Sicherheit. Wegen des flächendeckenden Stromausfalls in der Stadt sei es derzeit gefährlich, sich nachts auf den Straßen aufzuhalten. Außerdem sollen so Plünderungen verhindert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2021 07:00 Uhr