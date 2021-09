Biden verteidigt Abzug aus Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 01.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat sich optimistisch gezeigt, eine Lösung für die in Afghanistan verbliebenen Deutschen sowie für afghanische Ortskräfte zu erreichen. Im ZDF sagte Maas gestern Abend, die radikal-islamischen Taliban hätten sich bereit erklärt, sie ausreisen zu lassen. Die Zahl der noch in Afghanistan befindlichen Deutschen bezifferte er auf etwa 300. - In Washington verteidigte US-Präsident Biden den Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan und lobte die Evakuierungsmission. Zugleich räumte er ein, dass die USA Fehler in dem 20-jährigen Krieg gemacht hätten. Die USA hätten versucht, in Afghanistan demokratische Strukturen zu schaffen, die es dort noch nie gegeben habe. Künftige militärische Einsätze müssten klare, erreichbare Ziele haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2021 06:00 Uhr