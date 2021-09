Biden verteidigt Abzug aus Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 01.09.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach dem Ende des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan hat US-Präsident Biden Fehler eingeräumt. Die USA hätten versucht, in Afghanistan demokratische Strukturen zu schaffen, die es dort noch nie gegeben habe. Bei einer Rede im Weißen Haus betonte Biden, künftige militärische Einsätze müssten klare, erreichbare Ziele haben. Der US-Präsident wies jedoch jegliche Kritik am Truppenauszug aus Afghanistan zurück. Das Ende des 20-jährigen Militäreinsatzes sei die beste Entscheidung für Amerika gewesen. Andernfalls hätte er Zehntausende weitere Soldaten in das Land schicken müssen. Die Evakuierungsmission der vergangenen Wochen bezeichnete der Präsident als einen außergewöhnlichen Erfolg. Mehr als 120.000 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.09.2021 03:00 Uhr