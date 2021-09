Biden verteidigt Abzug aus Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 01.09.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach dem Ende des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan hat US-Präsident Biden den Abzug verteidigt. Es sei an der Zeit gewesen, diesen Krieg zu beenden, sagte Biden bei einer Ansprache im Weißen Haus. Die Alternative wäre gewesen, Zehntausende weitere Soldaten in das Land zu schicken und den Konflikt zu eskalieren. Der US-Präsident betonte, man wolle aus den Fehlern in Afghanistan lernen. Künftige militärische Einsätze müssten klare, erreichbare Ziele haben. In der Nacht zu Dienstag hatte das letzte US-Militärflugzeug den Flughafen in Kabul verlassen. Damit endete nach fast 20 Jahren der längste Krieg der USA. Nun richten sich die Blicke auf die erneute Herrschaft der militant-islamistischen Taliban in dem Land.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.09.2021 01:00 Uhr