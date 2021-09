Biden verspricht Ukraine enge Partnerschaft

Steinmeier und Dreyer sichern Flutopfern bei Staatsakt Solidarität zu

Nürburgring: Mit einem Staatsakt hat Rheinland-Pfalz der Opfer der Flutkatastrophe gedacht. Bundespräsident Steinmeier hob hervor, in der Stunde der Not stehe Deutschland zusammen. Und an die Betroffenen gewandt sagte das Staatsoberhaupt: "Auf Ihrem Weg zurück ins Leben, lässt Ihr Land Sie nicht allein". Steinmeier bedankte sich für die "überwältigende Hilfsbereitschaft" der professionellen und freiwilligen Helfer. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sicherte den Opfern weiter Solidarität zu. Die größte Sorge vor Ort sei jetzt, so Dreyer, vergessen zu werden, wenn sich die Kameras wieder auf andere Ereignisse richteten. Im Anschluss an die Reden wurden die Namen der mehr als 130 Todesopfer in Rheinland-Pfalz verlesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2021 23:00 Uhr