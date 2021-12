Biden verspricht Tornado-Opfern Hilfe

Bundestag debattiert über umstrittenen Nachtragshaushalt

Berlin: Am Vormittag befasst sich der Bundestag erstmals mit dem umstrittenen Nachtragshaushalt der neuen Regierung. Bundesfinanzminister Lindner will Kredite in Höhe von 60 Milliarden Euro umschichten, um damit in den kommenden Jahren Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung zu finanzieren. Ursprünglich war das Geld zur Bekämpfung der Corona-Krise vorgesehen, wird aber nicht gebraucht. Die Opposition hält die Pläne der Ampel-Koalition für möglicherweise verfassungswidrig. Die Unions-Fraktion will den Haushalt deshalb vom Bundesverfassungsgericht prüfen lassen. - Am Nachmittag stimmen die Abgeordneten außerdem über eine neue Sitzordnung im Bundestag ab. Union und FDP sollen nach dem Vorschlag der Regierung die Plätze tauschen. Hintergrund ist, dass die Liberalen nicht länger neben der AfD sitzen wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2021 08:00 Uhr