Biden verspricht Solidarität mit Ukraine

Nachrichtenarchiv - 26.03.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: US-Präsident Biden hat der Ukraine erneut Solidarität zugesichert. Bei einer Rede vor dem Warschauer Schloss sagte Biden wörtlich: "Wir stehen an eurer Seite." Er verwies auf die Militärlieferungen der USA an die Ukraine. Den russischen Präsidenten Putin bezichtigte Biden indirekt der Lüge, da dieser mehrmals versichert habe, keinen Angriff auf die Ukraine zu planen. - Zuvor hatte Biden den polnischen Präsidenten Duda getroffen. Danach betonte der US-Präsident, der Artikel 5 im NATO-Vertrag sei den USA heilig. Dieser Artikel regelt den sogenannten Bündnisfall, also die Verpfichtung, dass angegriffene Mitgliedsländer von allen anderen Hilfe bekommen. Duda sprach mit Biden auch über den Plan, in Polen Atomkraftwerke zu bauen. Dazu setze er auf die Zusammenarbeit mit amerikanischen Unternehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2022 19:00 Uhr