Biden verspricht Israel und der Ukraine Unterstützung

Washington: In seiner Rede an die Nation hat US Präsident Biden Israel und der Ukraine Unterstützung zugesagt. Biden verglich in seiner Ansprache aus dem Oval Office die Hamas mit dem russischen Präsidenten Putin. Wörtlich sagte der 80-Jährige: "Die Hamas und Putin stellen unterschiedliche Bedrohungen dar, aber sie haben eines gemeinsam: Sie wollen beide benachbarte Demokratien vollständig vernichten." Der US-Präsident will beim US-Kongress ein umfassendes Hilfspaket für Israel und die Ukraine beantragen, nannte aber keine Summe. US-Medien hatten zuvor von 100 Milliarden US-Dollar - umgerechnet knapp 94,5 Milliarden Euro - berichtet. Ob das Paket im Kongress durchkommt, ist aber völlig offen. Derzeit ist die gesetzgeberische Arbeit in den USA weitgehend stillgelegt, weil das Repräsentantenhaus keinen Vorsitzenden hat. Die republikanische Mehrheit hat ihren Kandidaten Jordan bereits zweimal bei der Wahl durchfallen lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 06:00 Uhr