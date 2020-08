Biden verspricht Amerikanern "Ende der Zeit der Dunkelheit"

Nachrichtenarchiv - 21.08.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wilmington: Präsidentschaftskandidat Biden hat zum Abschluss des Nominierungsparteitags der US-Demokraten angekündigt, das gespaltene Land wieder zu einen. Er kündigte - wörtlich - "das Ende dieses Kapitels der amerikanischen Finsternis" an. In den USA unter Präsident Trump gebe es zuviel Wut, zuviel Angst und zuviel Spaltung. Der amtierende Präsident übernehme keine Verantwortung, weigere sich zu führen und gebe anderen die Schuld, kritisierte Biden. Er kündigte an, bereits am ersten Tag seiner Amtszeit einen Plan vorzustellen, um die Corona-Epidemie zu bekämpfen. Nur so könne die Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Nötige Investitionen will Biden finanzieren, indem er Steuersenkungen für Vermögende, die Trump durchgesetzt hatte, wieder rückgängig macht. Biden war beim ersten virtuellen Parteitag der Demokraten zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November ernannt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 08:00 Uhr