Biden verschärft den Ton: "Putin darf nicht an der Macht bleiben"

DRK fordert Verdreifachung der Mittel für den Zivilschutz

Berlin: Das Deutsche Rote Kreuz fordert eine Verdreifachung der Bundesmittel für den Zivilschutz. Generalsekretär Reuter sagte der "Welt am Sonntag", in den Zivilschutz müssten zwei Milliarden Euro im Jahr investiert werden; vorgesehen ist im Bundeshaushalt gut ein Drittel dieser Summe. Bei einer großflächigen, nicht militärischen Katastrophe müsse Hilfe für ein Prozent der Bevölkerung geleistet werden können, so Reuter. Das wären gut 800.000 Menschen. Tatsächlich sei aber gerade mal die erste Einrichtung zur Versorgung von 5.000 Menschen in Betrieb genommen worden. Die Zeitenwende in der Sicherheitspolitik, so der DRK-Generalsekretär, müsse auch für den Zivilschutz gelten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2022 22:45 Uhr