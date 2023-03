Meldungsarchiv - 25.03.2023 03:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Nach US-Luftangriffen auf pro-iranische Kämpfer in Syrien hat US-Präsident Biden versichert, dass sein Land nicht an einem Konflikt mit dem Iran interessiert sei. Doch würden die USA energisch agieren, um ihre Staatsbürger zu schützen, sagte Biden am Abend. Die USA reagierten nach eigenen Angaben auf die Tötung eines US-Bürgers durch eine Drohne in Syrien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2023 03:00 Uhr