Biden und Xi wollen die Beziehungen zwischen USA und China verbessern

San Francisco: US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi sind am Abend zu ihrer ersten Begegnung seit gut einem Jahr zusammengetroffen. Zum Auftakt der Gespräche in San Francisco sagte Biden, es gehe darum, sich gegenseitig zu verstehen. Xi erwiderte, es sei für große Länder wie die USA und China keine Option, sich den Rücken zuzukehren. Die Erde sei groß genug für den Erfolg beider Staaten. Für die Begegnung sind mehrere Stunden angesetzt. Wichtige Themen sind neben dem direkten Verhältnis zueinander die Kriege in Nahost und der Ukraine. Schon im Vorfeld hatte es ein positives Signal gegeben: Washington und Peking erklärten, sie wollten sich dafür einsetzen, im Kampf gegen die Erderwärmung die Ziele des Pariser Abkommens von 2015 einzuhalten und dem Klimagipfel Ende des Monats in Dubai zum Erfolg zu verhelfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2023 21:15 Uhr