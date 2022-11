Biden und Xi treffen beim G20-Gipfel zusammen

Nachrichtenarchiv - 14.11.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nusa Dua: US-Präsident Biden ist beim G20-Gipfel in Indonesien mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammengetroffen. Das Gespräch dauerte drei Stunden, Details sind noch nicht bekannt. Vor dem Treffen hatte Biden erklärt, er wolle verhindern, dass aus dem Wettbewerb beider Staaten ein Konflikt werde. Xi sagte, die Welt stehe an einem Scheideweg und erwarte, dass China und die USA ihre Beziehungen richtig handhaben würden. Gesprächsbedarf gab es in mehreren Punkten. China sieht Taiwan als abtrünniges Gebiet, das wieder mit dem Festland vereinigt werden soll. Für die USA ist Taiwan ein unabhängiger Staat. Außerdem gibt es Differenzen in der Ukrainepolitik. Während Washington den russischen Angriff klar verurteilt, hat sich Peking nie eindeutig von der Invasion distanziert. Meinungsverschiedenheiten gibt es auch bei Menschenrechtsfragen, etwa beim Umgang Chinas mit Minderheiten wie den Uiguren.

