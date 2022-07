Biden und Xi telefonieren unter dem Eindruck wachsender Spannungen

Ferienbeginn: ADAC warnt vor Staus auf den Straßen

München: Heute ist der letzte Schultag in Bayern; die Schülerinnen und Schüler bekommen ihre Zeugnisse, bevor es sechs Wochen in die Sommerferien geht. Auf den Straßen im Freistaat dürfte es bereits ab Mittag voll werden. Laut ADAC ist der Freitag vor dem ersten Ferienwochenende häufig der staureichste Tag des Jahres. Auch morgen Vormittag und Sonntagnachmittag seien viele Fernstraßen voraussichtlich dicht. Besonders im Großraum München und auf den Autobahnen Richtung Süden warnt der ADAC vor Dauerstau. Eng werden dürfte es auch am Gotthard-Tunnel in der Schweiz, auf der Tauern-Autobahn in Österreich und auf der Brenner-Autobahn nach Italien. An den Flughäfen ist man zuversichtlich, das erhöhte Reiseaufkommen bewältigen zu können. In München, Nürnberg und Memmingen wurde zusätzliches Personal eingestellt.

