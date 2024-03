Biden und Trump siegen bei parteiinternen US-Vorwahlen am Super Tuesday

Washington: Bei der US-Präsidentschaftswahl wird ein Duell zwischen Amtsinhaber Biden und seinem Vorgänger Trump immer wahrscheinlicher. Bei den Vorwahlen der Demokraten und Republikaner am sogenannten "Super Tuesday" setzten sich Biden und Trump laut Prognosen bei den parteiinternen Abstimmung in fast allen der 15 Bundesstaaten jeweils durch. Trump musste sich nach derzeitigem Stand nur in Vermont seiner Rivalin Haley geschlagen geben. Beobachter erwarten, dass sich die 52-Jährige nun bald aus dem Rennen zurückzieht. Bei den Demokraten hat Präsident Biden keine nennenswerte Konkurrenz.

