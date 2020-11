Biden und Trump liefern sich bei der US-Präsidentschaftswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 07:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Bei den US-Präsidentschaftswahlen zeichnet sich ein spannendes Rennen zwischen Amtsinhaber Trump und seinem demokratischen Herausforderer Biden ab. Derzeit gibt der amerikanische TV-Sender CNN die Zahl der Wahlleute für Biden mit 219 für Trump mit 209 an. In einem kurzen öffentlichen Auftritt vor seinen Anhängern im Bundesstaat Delaware zeigte sich Biden siegesgewiss. Er sei auf Kurs, die Wahl zu gewinnen, sagte er. Die Prognosen seien sehr gut. Kurz danach meldete sich Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort und schrieb, die Demokraten lägen zwar vorne, aber sie versuchten die Wahl zu stehlen. Nach derzeitigem Stand hat zwar Trump in einem der wichtigen Swing-States Florida den Sieg geholt, aber in anderen Schlüsselstaaten wie Michigan, Wisconsin und Pennsylvania stehen die Ergebnissen noch aus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.11.2020 07:15 Uhr