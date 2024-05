Biden und Trump kündigen zwei TV-Duelle an

Washington: Schon vor der offiziellen Nominierung wollen die beiden Bewerber um die US-Präsidentschaft, Biden und Trump, ein TV-Duell bestreiten. Eine erste Debatte zwischen dem demokratischen Amtsinhaber und dem republikanischen Herausforderer ist für den 27. Juni in Atlanta im Bundesstaat Georgia angesetzt. Sie findet dort in der Zentrale des Nachrichtensenders CNN statt. Eine zweite Konfrontation soll es am 10. September geben. Gastgeber ist dann der Sender ABC, der Ort steht noch nicht fest. Zwischen den beiden Ereignissen liegen die offiziellen Nominierungsparteitage. Der Vorschlag für die beiden TV-Duelle ging von Biden aus - Trump akzeptierte sie, auch wenn er nach eigenen Angaben eine Debatte vor größerem Publikum vorgezogen hätte. Die Wahl findet am 5. November statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2024 19:45 Uhr