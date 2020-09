Biden und Trump greifen sich in ersten TV-Duell scharf an

UN-Sicherheitsrat fordert sofortige Einstellung der Gefechte in Bergkarabach

New York: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die sofortige Einstellung der Gefechte in der Region Bergkarabach gefordert. In einer Erklärung schrieb der 15-köpfige Rat, dass Armenien und Aserbaidschan unverzüglich an den Verhandlungstisch zurückkehren sollen. In den Konflikt soll auch die Türkei militärisch eingegriffen haben. Das armenische Verteidigungsministerium wirft der türkischen Armee vor, ein Militärflugzeug abgeschossen zu haben. Der Pilot sei dabei ums Leben gekommen. Die Türkei, die in dem Konflikt Aserbaidschan unterstützt, bestreitet den Abschuss. Bergkarabach liegt in Aserbaidschan und hatte sich während eines Krieges in den 1990er Jahren für unabhängig erklärt. Die Region wird von keinem Staat als unabhängige Republik anerkannt. 1994 hatten Armenien und Aserbaidschan zwar einen Waffenstillstand vereinbart, jedoch wird dieser seitdem immer wieder gebrochen. Die jetzt wieder aufgeflammten Gefechte sind die schwersten seit 2016.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.09.2020 02:00 Uhr