Biden und Scholz verurteilen iranischen Angriff auf Israel

Washington: US-Präsident Biden will wegen des iranischen Angriffs ein Treffen der G7-Staaten einberufen. Gemeinsam mit den anderen Staats- und Regierungschefs wolle er zu einer - so wörtlich - "einheitlichen diplomatischen Antwort" kommen. In einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte Biden bereits in der Nacht die Unterstützung der USA für die Sicherheit Israels bekräftigt. Er verurteilte den Angriff, ähnlich wie auch Bundeskanzler Scholz. Der kritisierte: Der Iran riskiere mit seiner "unverantworlichen und durch nichts zu rechtfertigenden Attacke" einen regionalen Flächenbrand, wie Regierungssprecher Hebestreit im Namen des Kanzlers sagte. Deutschland stehe eng an der Seite Israels. Der iranische Angriff wird Diplomaten zufolge heute auch Thema im UN-Sicherheitsrat sein. Israels UN-Botschafter hat eine entsprechende Sitzung beantragt.

