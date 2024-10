Biden und Scholz hoffen durch Tod Sinwars auf Entspannung in Nahost

Berlin: Der Tod von Hamas-Führer Sinwar weckt im Westen Hoffnungen auf eine Entschärfung des Nahost-Konflikts. US-Präsident Biden sagte bei seinem Berlin-Besuch, der Tod Sinwars könne einen Weg zum Frieden eröffnen. Bundeskanzler Scholz hofft auf eine konkrete Aussicht auf einen Waffenstillstand in Gaza. Die Hamas hat den Tod ihres Führers inzwischen bestätigt. Sinwar gilt als Drahtziehers des Massakers in Israel vor rund einem Jahr. Angehörige der bis heute festgehaltenen israelischen Geiseln äußerten sich besorgt, dass sich die Hamas für seinen Tod möglicherweise an den Verschleppten rächt. Der US-Präsident hat Berlin inzwischen wieder verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2024 20:00 Uhr