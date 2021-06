Biden und Putin sprechen in Genf über angespannte Beziehungen

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: US-Präsident Biden und sein russischer Kollege Putin kommen heute in der Schweiz zu einem Gipfeltreffen zusammen. In der Villa La Grange am Genfersee wollen die beiden über die äußerst angespannten Beziehungen zwischen den USA und Russland sprechen und Felder der Zusammenarbeit suchen. Biden kündigte im Vorfeld an, Kritik an zunehmenden Repressionen und Menschenrechtsverletzungen in Russland zu üben. Er werde Putin klarmachen, was die roten Linien sind. Die USA werfen Moskau vor, für großangelegte Hackerangriffe verantwortlich zu sein und sich in Wahlen eingemischt zu haben. Russland weist diese Anschuldigungen zurück. Auf der Tagesordnung stehen außerdem zahlreiche regionale Konflikte unter anderem in der Ost-Ukraine, in Syrien und Afghanistan. Es soll aber auch um Perspektiven des russisch-amerikanischen Handels gehen. Biden und Putin wollen danach getrennt vor die Presse treten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 07:00 Uhr