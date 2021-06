Biden und Putin sprechen bei erster Gipfel-Runde länger als erwartet

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Präsidenten der USA und Russlands, Biden und Putin, haben die Auftakt-Runde ihrem ersten Gipfeltreffen beendet. Aus dem Weißen Haus hieß es, das Gespräch der beiden Präsidenten mit ihren Außenministern Blinken und Lawrow plus Übersetzern habe eineinhalb Stunden gedauert - etwas länger als geplant. In einer zweiten Runde wollten Biden und Putin nach einer Pause mit einem erweiterten Kreis ihrer Delegationen zusammenkommen. Die Beziehungen zwischen Washington und Moskau sind derzeit äußerst gespannt und durch eine ganze Reihe von Konflikten belastet. Vertreter beider Regierungen hatten zuvor die Erwartungen an die Gespräche gedämpft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 17:00 Uhr