Biden und Putin haben über Ukraine-Konflikt gesprochen

Nachrichtenarchiv - 30.12.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden und der russische Putin haben am Abend miteinander telefoniert und dabei über den Konflikt in der Ukraine gesprochen. Nach Angaben des Weißen Hauses führte Biden das Gespräch an seinem Wohnsitz in Wilmington; es begann um kurz nach halb zehn Uhr unserer Zeit. Wie das Telefonat verlaufen ist, soll zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden. Vor dem Gespräch hatten Biden und Putin ihre Dialogbereitschaft betont. Aus dem Kreml hieß es, Putin sei zuversichtlich, was die Möglichkeiten eines wirkungsvollen Dialogs angehe; ein US-Regierungssprecher betonte, Biden wolle Moskau einen diplomatischen Weg nach vorne anbieten. An der russisch-ukrainischen Grenze verschärft sich die Lage, nachdem Russland dort Truppen zusammengezogen hat. Der Westen befürchtet, Russland könne die Ukraine angreifen. Der Kreml dementiert dies und wirft seinerseits der Führung in Kiew und der NATO Provokationen vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2021 23:00 Uhr