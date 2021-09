Biden und Macron vereinbaren in U-Boot-Streit baldiges Treffen

Nachrichtenarchiv - 22.09.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden und sein französischer Kollege Macron haben im U-Boot-Streit ein Treffen im kommenden Monat vereinbarten. Das teilten Weißes Haus und Elysee-Palast nach einem Telefongespräch der beiden Staatschefs mit. Macron hat außerdem entschieden, dass der französische Botschafter in der kommenden Woche nach Washington zurückkehren soll. Die USA hatten vergangene Woche ohne Absprache mit den Verbündeten einen Sicherheitspakt mit Australien und Großbritannien im Indopazifik ins Leben gerufen. Dadurch platzte ein milliardenschweres U-Boot-Geschäft Australiens mit Frankreich, was in Paris zu wütenden Reaktionen führte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 19:00 Uhr