Biden und Macron betonen Solidarität mit der Ukraine

Paris: Die USA und Frankreich haben den Willen zur gemeinsamen Unterstützung der Ukraine betont. Während seines Staatsbesuchs in Frankreich sagte US-Präsident Biden in Paris, die USA stünden fest an der Seite der angegriffenen Landes und an der Seite der eigenen Verbündeten. Macron hatte gestern seinen Willen bekräftigt, gemeinsam mit Partnern Militärausbilder in die Ukraine zu schicken. Die US-Regierung hat aber klar gemacht, dass sie sich daran nicht beteiligen will. Bundeskanzler Scholz erteilte einer Entsendung deutscher Soldaten in das Kriegsgebiet erneut eine klare Absage. Auf einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Duisburg sagte er, er werde verhindern, dass es zu einer Eskalation komme. Dazu gehöre auch die klare Aussage des amerikanischen Präsidenten und von ihm selbst, dass es keine Soldaten in der Ukraine mit Nato-Bezug geben werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 20:00 Uhr