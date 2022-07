Biden und Lapid wollen Erklärung zum Iran unterzeichnen

Steinmeier und Scholz besuchen das Ahrtal ein Jahr nach der Flutkatastrophe

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Genau ein Jahr nach der Flutkatastrophe besucht Bundespräsident Steinmeier das Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Steinmeier will sich am Vormittag zunächst mit Betroffenen, Helfern und Kommunalpolitikern treffen. Anschließend reist er nach Euskirchen in Nordrhein-Westfalen, um an einem Gedenkgottesdienst für die Opfer teilzunehmen. Bundeskanzler Scholz wird am frühen Abend ebenfalls zu einem Gottesdienst in Bad Neuenahr-Ahrweiler als Gast erwartet. Bei dem Hochwasser mit extremem Starkregen am 14. Juli 2021 waren mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sprach von einer Zäsur für ihr Bundesland. Das Ausmaß der Katastrophe habe niemand voraussehen können. Es gehe jetzt darum, sich für die Zukunft zu rüsten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2022 06:00 Uhr