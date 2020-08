Biden und Harris attackieren Trump scharf

Wilmington: Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Biden ist zum ersten Mal mit seiner Vizekandidatin Harris aufgetreten. In Bidens Heimatstadt Wilmington im Bundesstaat Delaware demonstrierten sie Einigkeit. Harris warf dem amtierenden Präsidenten Trump vor, in der Corona-Krise versagt zu haben. Der Tod von mehr als 165.000 Menschen in den USA sei nicht unvermeidbar gewesen, so Harris. Trump habe das Virus von Anfang an nicht ernst genommen. Er sei dieser Aufgabe schlicht nicht gewachsen. Offiziell soll das Kandidaten-Duo in der kommenden Woche auf dem weitgehend virtuell ausgetragenen mehrtägigen Parteikongress der Demokraten gekürt werden. Eine Woche später folgt der Parteitag der Republikaner, auf dem dann Trumps offizielle Nominierung ansteht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.08.2020 03:00 Uhr