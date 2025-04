Biden übt erstmals nach Regierungswechsel öffentlich Kritik an Trump

Chicago: Der ehemalige US-Präsident Biden hat zum ersten Mal öffentlich Stellung genommen zu seinem Nachfolger Trump. Bei einer Rede in Chicago warnte der demokratische Politiker vor einer tiefen Spaltung des Landes. Biden kritisierte die Kürzungen im System der Sozialversicherung. Hier habe die neue Regierung in weniger als 100 Tagen viel Schaden angerichtet und viel zerstört. Die Sozialversicherungsbehörde werde mit der "Axt angegriffen" - dabei hätten die Menschen die Leistungen verdient. Der amtierende US-Präsident hatte gleich nach seinem Amtsantritt einen umfassenden Personalabbau bei den Bundesbehörden angekündigt. Sein Vorgänger Biden hatte bislang Kommentare über Trumps Regierung in der Öffentlichkeit vermieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2025 04:00 Uhr