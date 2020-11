Biden spricht von "überzeugendem Sieg"

Nachrichtenarchiv - 08.11.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wilmington: Fünf Tage nach der US-Wahl hat der Demokrat Biden in einer Rede an die Nation von einem überzeugenden Sieg gesprochen. US-Medien hatten zuvor übereinstimmend prognostiziert, dass Biden die nötigen Stimmen sicher sind. Bei der Siegesfeier in seiner Heimatstadt Wilmington im Bundesstaat Delaware erklärte Biden, er schwöre ein Präsident zu sein, der nicht spalte sondern Einheit suche. Er werde aus ganzem Herzen dafür arbeiten das Vertrauen zu rechtfertigen und das Vertrauen derjenigen zu gewinnen, die ihn nicht gewählt haben. Zuvor hatte die Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, Harris, dem amerikanischen Volk für die Rekordbeteiligung bei der Wahl gedankt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.11.2020 03:00 Uhr