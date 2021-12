Biden spricht von einem der größten Tornado-Ausbrüche in der Geschichte des Landes

Lockdown in Österreich ist teilweise aufgehoben

Wien: In Österreich ist der dreiwöchige Lockdown in den meisten Teilen des Landes beendet - allerdings nur für Geimpfte und Genesene. Theater, Museen sowie Freizeiteinrichtungen öffnen wieder. Morgen folgt der Handel. Unterschiedlich ist das Vorgehen bei Gastronomie und Hotellerie. Hier gelten die Beschränkungen in einigen Bundesländern noch bis nächsten Freitag, in Wien bis zum 20. Dezember. Wegen steigender Inzidenzen hatten die Menschen in Österreich seit dem 22. November die eigene Wohnung nur noch aus dringenden Gründen verlassen dürfen. Für Ungeimpfte gilt das weiterhin. Gegen die strikten Regeln und die beschlossene Impfpflicht haben gestern wieder zehntausende Menschen vor allem in Wien und in Klagenfurt demonstriert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2021 06:00 Uhr