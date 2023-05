Biden spricht mit Erdogan über Nato-Aufnahme Schwedens

Meldungsarchiv - 30.05.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: US-Präsident Biden hat mit seinem wiedergewählten türkischen Kollegen Erdogan telefoniert. Dabei ging es laut Biden unter anderem um den Wunsch der Türkei nach amerikanischen F16-Kampfjets und der von den USA gewünschten Nato-Aufnahme Schwedens. Er habe Erdogan deutlich gemacht, dass beides zusammengehört und nur gemeinsam beraten werden kann, so Biden. Die Gespräche sollen demnach in der kommenden Woche weitergehen. Die Türkei und Ungarn sperren sich als einzige Nato-Länder gegen den Beitritt Schwedens. Zur Begründung verweist die türkische Regierung auf Oppositionelle, die in Schweden leben und von Ankara als Terroristen bezeichnet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2023 07:00 Uhr