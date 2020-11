Biden sieht USA vor "sehr dunklem Corona-Winter"

Corona-Inzidenzwert liegt bayernweit bei durchschnittlich 174

München: In Bayern sind seit gestern etwa 3000 neue Coronafälle dazu gekommen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert liegt im Durchschnitt bei 174. Am höchsten ist der Wert im Landkreis Traunstein mit 357. Im Landkreis Bad Kissingen wurde mit 58 der niedrigste Wert gemessen. Im Berchtesgadener Land, wo der Wert deutlich über 300 lag, ist die Inzidenz nach dem Lockdown auf 162 gesunken. In einem Seniorenheim in Karlsfeld im Landkreis Dachau sind 65 Bewohner und 19 Mitarbeiter positiv getestet worden. Auch im Landkreis Regensburg gibt es einen Corona-Hotspot. In einem Priesterseminar der katholischen Piusbrüder in Schierling wurde das Virus bei 50 Menschen nachgewiesen. Im Ingolstädter Klinikum haben sich auf einer psychiatrischen Station 24 Menschen infiziert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2020 19:00 Uhr