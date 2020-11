Biden sieht USA vor "dunklem Corona-Winter" - zehn Millionen Infektionen

Bundesregierung reagiert erfreut auf Studien über Corona-Impfstoff

Mainz: Bundesforschungsministerin Karliczek setzt große Hoffnungen in die Meldungen der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer zur Wirksamkeit eines möglichen Corona-Impfstoffs. Die positiven Studiendaten nannte sie in der "Rheinischen Post" sehr erfreulich. Ein Antrag auf Zulassung noch in diesem Jahr wäre ein enormer Erfolg. Eine erste Zwischenanalyse des neuen Impfstoffs ergab eine Wirksamkeit von über 90 Prozent, schwerwiegende Nebenwirkungen seien nicht beobachtet worden. Bayern bereitet sich bereits auf die Verteilung des Impfstoffes gegen das Coronavirus vor. Laut Gesundheitsministerin Huml wird der Bund den Impfstoff an neun Stellen in Bayern liefern. Von dort werde das Material an die Impfzentren geliefert, die im Freistaat analog zu den lokalen Testzentren aufgebaut werden sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2020 21:00 Uhr