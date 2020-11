Biden sieht sich mit Regierungsübernahme nicht weit hinter Zeitplan

Nachrichtenarchiv - 24.11.2020 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der gewählte US-Präsident Biden sieht sein Team bei der Vorbereitung auf die Regierungsübernahme nicht allzu weit hinter dem Zeitplan. Im Fernsehsender NBC sagte er, der Prozess habe begonnen, es gebe viele Diskussionen und ernsthaftes Engagement. Die Teams seien nicht nur dabei, ihm Zugang zu den täglichen Geheimdienst-Informationen für den Präsidenten zu verschaffen. Es seien auch Treffen mit Vertretern der gegenwärtigen Regierung geplant, unter anderem zum Stand der Coronavirus-Pandemie, so Biden. Zuvor hatte Biden die Kandidatinnen und Kandidaten für Schlüsselposten in seiner künftigen Regierung vorgestellt. So soll wie angekündigt Antony Blinken Außenminister werden. Das Heimatschutzministerium soll Alejandro Mayorkas übernehmen - zum ersten Mal ein Hispanic, der zudem Einwanderer ist. Und als erste Frau soll Avril Haines die Geheimdienste leiten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.11.2020 21:15 Uhr