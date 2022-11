Biden sieht sich durch US-Wahl gestärkt - "rote Welle" ausgeblieben

Kabinett beschließt Strategie zum Schutz der Moore

Berlin: Die Bundesregierung will Moore künftig besser schützen. Das Kabinett in Berlin hat eine entsprechende Strategie beschlossen, damit die Moore einen größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten können und die Artenvielfalt in den Feuchtgebieten wieder vergrößert wird. Derzeit sind mehr als 90 Prozent der Moore in Deutschland so entwässert, dass sie jährlich mehr als 50 Millionen Tonnen Treibhausgase freisetzen. Wenn Moore jedoch intakt sind, speichern sie große Mengen des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids. Die Strategie sieht unter anderem vor, dass trockengelegte Moore wiedervernässt werden. Dabei will die Bundesregierung eng mit den Landwirten zusammenarbeiten und finanzielle Anreize für die Wiedervernässung bieten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2022 17:00 Uhr