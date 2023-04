Biden sieht keine unmittelbare Gefahr durch geleakte Dokumente

Meldungsarchiv - 13.04.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Dublin: US-Präsident Biden sieht keine unmittelbare Gefahr durch das massive Datenleck amerikanischer Geheimdokumente. In den Unterlagen seien keine Informationen enthalten, die große Konsequenzen hätten, sagte Biden am Rande seines Besuchs in der irischen Hauptstadt. Allerdings bereite es ihm grundsätzlich Sorge, dass die Informationen nach außen gedrungen sind. Es war das erste Mal, dass sich Biden öffentlich zu den Pentagon-Dokumenten äußerte, die seit Wochen im Internet kursieren. Wie US- Medien berichten, ist ein Mitglied der Nationalgarde in Massachusetts festgenommen worden. Der 21-Jährige stehe im Zentrum der Ermittlungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2023 21:00 Uhr